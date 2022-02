POL-PDNW: PI Bad Dürkheim - Unfall verursacht und geflüchtet

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

PI Bad Dürkheim - Unfall verursacht und geflüchtet

Ellerstadt (ots)

Im Zeitraum vom 31.01.2022, 09:30 Uhr, bis zum 01.02.2022, 11:00 Uhr, wurde ein in der Georg-Fitz-Straße in Ellerstadt abgestellter PKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den roten Opel Grandland und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand im Bereich der Fahrzeugfront ein Schaden in Höhe von 500,- Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Sollten Sie Angaben zu dem Unfall machen können, bittet die Polizei Bad Dürkheim um Ihre Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

