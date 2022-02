Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Tiefenthal (ots)

Am Mittwoch, 02.02.2022 gegen 20:00 Uhr wurde der Fahrer eines Audi in der Hauptstraße in Tiefenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 53-jährigen Fahrers. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen Wert über 0,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, welches ein Bußgeld in Höhe von 500EUR sowie einen Monat Fahrverbot nach sich zieht.

