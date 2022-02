Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizei: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 47, Umgehung Hettenleidelheim

Gem. Hettenleidelheim, B 47 kurz nach Raststätte Pfalz (Ri. Eisenberg) - 02.02.2022. 09:50 Uhr (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein LKW ordnungsgemäß auf der B 47 von der BAB 6 kommend Richtung Hettenleidelheim / Eisenberg. Eine 60-Jährige PKW-Fahrerin fuhr auf der B 47 in entgegengesetzter Richtung. Sie geriet ohne bislang erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem LKW frontal zusammen. Dabei verlor der Fahrer die Herrschaft über den LKW, welcher anschließend quer auf der Fahrbahn stehen blieb. Eine hinter dem PKW her fahrende Verkehrsteilnehmerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten - es kam zu einem weiteren Anstoß mit dem LKW. Im PKW der 60-Jährigen befand sich deren 64-jähriger Ehemann. Beide erlitten schwere Verletzungen. Auch die weitere Unfallbeteiligte, eine 53-Jährige, wurde beim Aufprall schwer verletzt. Bei der 60-Jährigen erfolgten Reanimationsmaßnahmen. Sie verstarb an der Unfallstelle. Die schwerverletzten Personen wurden in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Der 38-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Derzeit (13:15 Uhr) ist die B 47 zwischen BAB-Anschlussstelle Wattenheim und Hettenleidelheim/Tiefenthal voll gesperrt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) hat ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag gegeben. Es erfolgt eine örtliche Umleitung durch die Ortschaft Hettenleidelheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell