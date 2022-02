Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erfolgreiche Arbeit der Polizei Hamm: Katalysator-Diebe, Einbrecher, Kupferrohr- und Ladendieb innerhalb von 24 Stunden geschnappt

Hamm (ots)

Innerhalb von 24 Stunden klickten in Hamm gleich mehrmals die Handschellen:

In der Nacht am Mittwoch, 23. Februar, gegen 1.30 Uhr konnten zivile Einsatzkräfte der Hammer Polizei zwei männliche Personen dabei beobachten, wie sie in der Viktoriastraße unter einem geparkten Opel Astra lagen und den Katalysator abmontierten. Das Auto war mit Wagenhebern aufgebockt. Das Duo, ein 27- und ein 17-Jähriger, konnten widerstandslos bei der Tat festgenommen werden. Beide wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Ob sie auch für die Katalysatoren-Diebstähle der vergangenen Wochen im Stadtgebiet von Hamm in Frage kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein 39 Jahre alter Mann geriet auf der Hafenstraße ebenfalls ins Visier einer Streifenwagenbesatzung. Nach zwei Einbrüchen in Büroräume an der Hafenstraße überprüften die Polizisten den verdächtigen Mann gegen 3 Uhr in der Nähe der Tatorte. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf mutmaßliches Diebesgut und Tatwerkzeug. Er steht in Verdacht, ein Fenster und eine Tür von zwei Firmengebäuden aufgehebelt zu haben. Ob weitere Einbrüche der Vergangenheit auf das Konto des polizeibekannten Mannes gehen, ist ebenfalls Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zumindest wurde bei seiner Durchsuchung auch ein Mobiltelefon aufgefunden, das aus einem zurückliegenden Einbruch stammt. Der 39-Jährige wurde festgenommen und ebenfalls ins Polizeigewahrsam gebracht.

Laufende Ermittlungen zu mehreren Diebstählen von Regenfallrohren aus Kupfer führten die Kriminalpolizei am Mittwochmorgen zu einem 35-jährigen Mann, der mit seiner 26-jährigen Mittäterin das metallische Diebesgut bei einem Schrotthändler zu Geld machen wollte. Der Hammer und seine Komplizin wurden auch festgenommen und kamen ins Polizeigewahrsam. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei zu einer Vielzahl von Kupferrohrdiebstählen in der zurückliegenden Zeit.

Bereits am Dienstagabend endete auch die Diebestour für einen notorischen 41-jährigen Ladendieb, der in einem Elektrofachmarkt bei dem Diebstahl eines hochwertigen Notebooks auffiel. Bereits am 15. Februar entwendete er im gleichen Geschäft einen Laptop. Auch er wurde festgenommen.(hei)

