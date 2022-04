POL-OH: Zeugen gesucht: Pkw nach Diebstahl aufgefunden - Sachbeschädigung an Schule - Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Polizeipräsidium Osthessen

Zeugen gesucht: Pkw nach Diebstahl aufgefunden

Freiensteinau. In der Nacht zu Mittwoch (13.04.) entwendeten Unbekannte einen braunen VW Tiguan mit den amtlichen Kennzeichen FD-G 2106 in der Straße "Am Rotenberg" in Kleinlüder - wir berichteten.

Ein aufmerksamer Zeuge stellte das Fahrzeug am Samstag (16.04.) gegen 13 Uhr erstmalig an einem Feldrand in der Salzbachstraße im Ortsteil Radmühl fest. Als das Auto am Sonntag (17.04.) gegen 16 Uhr noch immer dort abgestellt war, schaute sich der Mann den Tiguan genauer an. Dabei stellte er Brandflecken und verrußte Scheiben im Inneren des Fahrzeugs fest und informierte umgehend die Polizei.

Die genauen Hintergründe und Umstände sind aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Schule

Alsfeld. Zwischen Donnerstagnachmittag (07.04.) und Freitagmorgen (08.04.) beschmierten Unbekannte eine Schule in der Schillerstraße mit Farbe. Mehrfach schrieben die Täter Zahlen an das Gebäude im Bereich der dortigen Kantine. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Feldatal. Am Ostermontag (18.04.), gegen 22.15 Uhr, verletzte ein Unbekannter einen 22-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis im Bereich der Feldahalle in der Schulstraße leicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich eine rund 15-köpfige Personengruppe mit Baseballschlägern einem gemütlichen Beisammensein an der Halle. Plötzlich und unvermittelt habe ein Mann dem 22-jährigen Vogelsberger mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter kann als etwa 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur, mit südländischem Erscheinungsbild und dunklen Haaren sowie einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift "Adidas" beschrieben werden. Die Personengruppe flüchtete danach fußläufig in Richtung Ermenrod.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Freiensteinau. Am frühen Freitagmorgen (15.04.), gegen 1.30 Uhr, betraten Unbekannte eine Diskothek in der Birsteiner Straße und schlugen wahllos mehrere Personen, die hierdurch leicht verletzt wurden. Anschließend flüchteten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem grünen Suzuki in Richtung Birstein.

Die Hintergründe sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

