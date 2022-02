Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsunfall fordert drei Leichtverletzte (06.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Drei Leichtverletzte hat ein Unfall am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Olgastraße/Kornbindstraße gefordert. Ein 18-jähriger Fahranfänger fuhr auf der Olgastraße und missachtete auf der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden 26-jährigen Skoda Fahrers. Beim Zusammenstoß erlitten beide Fahrer sowie ein 11-Monate altes Baby im Skoda leichte Verletzungen, eine 23-jährige Beifahrerin im Skoda blieb unverletzt. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

