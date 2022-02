Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen (07.02.22)

Stockach (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos und einem Linienbus hat sich am Montagmittag, gegen 13 Uhr, auf der Bundesstraße 313 am Kreisverkehr von der Messkircher Straße in die Heinrich-Fahr-Straße ereignet.

Alle drei Fahrzeuge fuhren hintereinander auf der Messkircher Straße kommend in einen Kreisverkehr. Der vorausfahrende 41-jährige Fahrer eines VW musste an der Ausfahrt zur Heinrich-Fahr-Straße halten um einen Fußgänger queren zu lassen. Ein hinter ihm fahrender 68-jähriger Toyota-Fahrer hielt ebenfalls. Ein wiederum dahinter fahrender 58-jähriger Fahrer eines Linienbusses konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob die beiden vorderen Autos aufeinander. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro.

