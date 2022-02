Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kreis Tuttlingen) Eis, Glätte und zu hohes Tempo führen zu zahlreichen Unfällen

Tuttlingen (ots)

Mehrere Unfälle wegen glatten Straßen und nicht angepasster Geschwindigkeit haben die Polizei im Kreis Tuttlingen am Montagmorgen auf Trab gehalten. Bereits morgens um 6 Uhr krachte es auf der verschneiten B311 bei Worndorf, auf der schon einige Lastwagen wegen Schneeverwehungen hängen blieben. Eine Skoda-Fahrerin war dennoch zu flott unterwegs und krachte auf einen Verkehrsteiler. Zur gleichen Zeit kämpfte sich eine Citroen-Fahrerin auf der winterlichen Landesstraße von Egesheim nach Königsheim durch, blieb aber an ein paar Ästen von Bäumen hängen, die in die Straße ragten. Auch sie war für die witterungsbedingten Verhältnisse zu schnell unterwegs. Ein Renault-Fahrer verlor kurz darauf zwischen Wellendingen und Aldingen ebenfalls wegen Glätte und zu forscher Fahrweise die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte bei Frittlingen in einer Kurve von der Straße gegen ein Verkehrsschild und dann ins Bankett. Zur selben Zeit rutschte auch in der Frittlinger Schulstraße ein Passat-Fahrer wegen Glätte ins Heck eines wartenden Corsa. In Tuttlingen krachte es am Morgen gleich mehrfach. Dort musste die Polizei zwischen sieben und acht Uhr gleich vier Unfälle, zum Glück nur mit Blechschäden, aufnehmen. Nicht so glimpflich ging ein Frontalzusammenstoß von zwei Autos gegen acht Uhr zwischen Trossingen und Aixheim aus. Hier wurden beide unfallbeteiligten Fahrer verletzt. Aufgrund der Schwere des Unfalls, bei dem an einem Auto der Motorblock herausgerissen wurde und das andere Auto eine Böschung hinunter schleuderte, musste sogar die Feuerwehr hinzugerufen und die Straße wegen Trümmerteilen zeitweise gesperrt werden. Auch im Bereich Immendingen kam es zwischen acht und neun Uhr zu drei Unfällen. Beim Hattinger Bahnhof konnte ein BMW-Fahrer an einer Einmündung nicht mehr anhalten. Er prallte gegen einen Renault, der Vorfahrt hatte. Kurz darauf geriet unweit davon zwischen Hattinger Bahnhof und Möhringen ein Mercedes-Fahrer trotz geringem Tempo auf die Gegenspur, wo er mit einem Ford zusammenstieß. Ein Laster, der an der Unfallstelle vorbeifahren wollte, geriet noch in die Leitplanke. Zur gleichen Zeit krachte es auch noch in Wurmlingen. Hier prallte in der Brunnenstraße wegen Glätte ein Golf gegen einen anderen VW. Die glatten Straßen haben offensichtlich die Autofahrer überrascht. Die entstanden Schäden allein bei den Glätteunfällen bilanziert die Polizei auf über 100.000 Euro. Auch im Kreis Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis gab es zahlreiche Glatteisunfälle. Die Polizei appelliert an die Autofahrer, bei Eis und Glätte vorsichtig zu fahren und auf die nach wie vor notwendige Winterausrüstung ihrer Fahrzeuge zu achten. Der Winter ist noch nicht vorbei.

