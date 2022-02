Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Lastwagen fährt auf Auto auf (07.02.22)

Konstanz (ots)

Eine 58-jährige Fahrerin eines Daihatsu fuhr auf der Bundesstraße 33neu/Europastraße in Richtung Hauptzoll. Auf Höhe Europastraße/Grenzbachstraße musste sie an einer "roten Ampel" anhalten. Ein hinter ihr fahrender 63-jähriger Lastwagenfahrer erkannte das zu spät. Er fuhr in das Heck des Daihatsu und drückte es so stark ein, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Verletzte gab es nicht. Es entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

