Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfall mit zwei Verletzten (07.02.22)

Konstanz (ots)

Zwei Verletzte und zweimal Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Montagmittag, gegen 13 Uhr, zwischen Hilzingen-Riedheim und Hilzingen ereignet hat. Eine 20-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr auf der Bundesstraße 314 von Riedheim in Richtung Hilzingen. Sie geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Ford Mondeo einer 28-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß kam der VW nach links von der Fahrbahn ab und nach ungefähr 70m im Grünstreifen zum Stehen. Beide Fahrerinnen erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 4000 Euro.

