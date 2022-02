Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schleuderndes Auto kracht in Gegenverkehr (07.02.2022)

Donaueschingen (ots)

Auf glatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen ist eine Autofahrerin am Montag gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 5701 zwischen Biesingen und Donaueschingen. Eine 19-jährige Fahranfängerin kam mit einem Mitsubishi Colt auf schneeglatter Straße ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden BMW X1 eines 43-Jährigen auf dessen Fahrspur zusammen. Dabei blieben beide Insassen unverletzt. Am Mitsubishi der jungen Frau entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am BMW Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell