Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen im Autobahntunnel Neuhof

Neuhof (ots)

Am heutigen Donnerstag gegen 16:15 Uhr kam es im Tunnel der BAB 66 bei Neuhof zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. In der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Fulda war zum Unfallzeitpunkt eine Tagesbaustelle zur Durchführung von Reparaturen an der Fahrbahndecke eingerichtet. Deshalb wurde die Fahrbahn von zwei Fahrstreifen auf einen Fahrstreifen verengt. Im Feierabendverkehr bildete sich hierdurch ein Rückstau innerhalb des Tunnels. Eine 21-jährige Fahrerin eines Paketlieferdienstes erkannte dies nach jetzigem Ermittlungsstand zu spät und fuhr in der Folge auf das Stauende auf. Wegen der Wucht des Aufpralles wurden insgesamt vier Fahrzeuge in der Fahrzeugschlange aufeinandergeschoben und dadurch neben der aus dem Landkreis Bad Kissingen stammenden Unfallverursacherin drei weitere Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Zwei der vier Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch örtliche Abschleppdienste aus dem Tunnel geborgen werden mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Da der Verkehr nur noch auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen konnte, erweiterte sich der Rückstau nochmals, weshalb es bis zum Abschluss der Abschleppmaßnahmen sowohl innerhalb des Tunnels als auch in der Ortslage Neuhof und der ausgeschilderten Umleitungsstrecke zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

