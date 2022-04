Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw zerkratzt - Fenster eingeschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pkw zerkratzt

Bebra. Einen auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße im Ortsteil Weiterode abgestellten, silbernen VW Golf zerkratzten unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (19.04.) und Mittwochmorgen (20.04.) mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fenster eingeschlagen

Bebra. Ein unbekannter Täter schlug am Mittwoch (20.04.), gegen 20.30 Uhr, ein Loch in die Fensterscheibe einer Garage eines Einfamilienhauses in der Pfarrstraße und flüchtete. Der Sachschaden beträgt circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

