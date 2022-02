Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach gleich zwei Brandserien - Velbert - 2202057

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag, 11. Februar 2022, sowie am frühen Samstagmorgen kam es in Velbert-Mitte sowie in Velbert-Langenberg zu insgesamt fünf Bränden. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 16:30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge Brandgeruch an einem Parkplatz an der Straße des 17. Juli in Langenberg. Er stellte an einer nahegelegenen Unterführung des Deilbaches einen brennenden Zeitungsstapel fest, welcher vermutlich dort abgelegt und angezündet worden war. Der 35-Jährige löschte das Feuer selbstständig mit dem Wasser des Deilbaches und informierte anschließend die Polizei. Dank des zeitnahen und engagierten Eingreifens des Zeugen konnte eine Beschädigung an der Unterführung verhindert werden. Die eingesetzten Beamten schätzen den Brandschaden auf wenige hundert Euro.

Gegen 18:15 Uhr kam es auf der Oststraße in Velbert zu einem weiteren Brand. Zwei Müllcontainer, die in einem Lagerraum des dortigen Einkaufszentrums abgestellt waren, waren in Brand geraten. Aus dem Lagerraum, welcher linksseitig des Eingangs an der Kolpingstraße liegt, war dichter Rauch gedrungen und hatte dazu geführt, dass sich die Sprinkleranlage eingeschaltet hatte. Die hierdurch ausgelöste Brandmeldeanlage hatte die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei zu dem Brandausbruch alarmiert. Ein schnelles Eingreifen der Brandbekämpfer führte dazu, dass ein weiteres Übergreifen der Flammen auf den Gebäudeteil verhindert werden konnte. Dennoch wurden die über dem Lagerraum befindlichen Büroräume stark verraucht und mussten durch die Feuerwehr gelüftet werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Im Laufe des Freitagabends bemerkte eine 55-jährige Velberterin, gegen 22:00 Uhr, einen Brand auf einem Spielplatz hinter der Stadtbibliothek an der Donnerstraße. Sie sah einen bisher unbekannten Mann, welcher die Glut des ausgebrannten Sonnenschirms, der auf dem Spielplatz angebracht gewesen war, austrat. Sie informierte folgerichtig die Feuerwehr, die die restlichen Löscharbeiten ausführte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf wenige hundert Euro.

Am frühen Samstagmorgen (12. Februar 2022) setzte sich die Brandserie in Velbert fort, als unbekannte Täter ein an einem Baugerüst angebrachtes Nylonnetz an der Poststraße 37 in Velbert-Mitte gegen 06:20 Uhr in Brand setzten. Ein 55-jähriger Anwohner hatte den Brandgeruch bemerkt und das brennende Netz festgestellt. Couragiert löschte er das Feuer zunächst selbstständig und informierte anschließend die Polizei. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf circa 100 Euro.

Nur circa 35 Minuten später, gegen 06:55 Uhr, stellte der Fahrer eines Linienbusses, welcher mit seinem Bus am Zentralen Omnibusbahnhof an der Friedrich-Ebert-Straße parkte, einen Brandausbruch in einem frei zugänglichen Hinterhof fest. In dem Hof, welcher zur angrenzenden Postfiliale gehört, brannten zwei Mülltonnen. Während der 49-jährige Busfahrer couragiert den Brandausbruch mittels eines Feuerlöschers bekämpfte, informierte ein 23-jähriger Fahrgast die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten trotz ihres schnellen Eingreifens nicht verhindern, dass eine Tonne vollständig abbrannte und die zweite Tonne schwer beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf wenige hundert Euro.

In allen Fällen geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob die Brände in einem Tatzusammenhang zueinander stehen, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den einzelnen Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell