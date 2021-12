Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle- Zeugen gesucht!

Bebra (ots)

Am Donnerstag, den 30.12.2021, im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 13:15 Uhr ereignete sich in Bebra in der Eisenacher Straße Höhe der Hausnummer 35 ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten PKW beschädigt. Der PKW der Bebranerin war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher, der vermutlich beim Vorbeifahren den Spiegel beschädigt hat, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenaufruf: Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623/9370

Ebenfalls am 30.12.2021 in der Zeit von 09:00 Uhr - 15:00 Uhr parkte eine Rotenburgerin den PKW ihres Mannes im Schützenweg vor der Hausnummer 12. Der PKW war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die Frau gegen 15:00 Uhr zu dem PKW zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher der vermutlich wendete oder rückwärts fuhr, entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugenaufruf: Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623/9370

