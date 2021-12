Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Verletzten in Sorga

Bad Hersfeld / Sorga (ots)

Bad Hersfeld - Am 25.12.21 von 12.00 Uhr bis 16.30 Uhr parkte eine 38-jährige Hersfelderin mit ihrem Pkw in Bad Hersfeld im Grünen Weg Höhe Haus-Nr. 45. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde in dem Zeitraum der Pkw der Hersfelderin im vorderen linken Bereich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

Sorga - Am 30.12.21 um 15.40 Uhr befuhr ein 86-jähriger aus Hohenroda die B 62 aus Hersfeld kommend in Richtung Sorga. Kurz vor Ortseingang Sorga verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw, kam auf die Gegenfahrbahn und touchierte seitlich einen entgegenkommenden Pkw einer 30-jährigen Eiterfelderin. Anschließend kam der 86-jährige nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Er und seine 81-jährige Beifahrerin wurden vermutlich leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9500,- Euro.

PHK Leimbach, PST Bad Hersfeld

i.A. Führungs- und Lagedienst PP Osthessen / Braun, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell