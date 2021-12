Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung durch Böller - Einbruch in Bürogebäude - Versuchter Einbruch in Apotheke - Randalierer am Hünfelder Bahnhof

Fulda (ots)

Sachbeschädigung durch Böller

Großenlüder. Unbekannte haben am Dienstagabend (28.12.), gegen 19 Uhr, einen Böller in den Hof eines Einfamilienhauses in der Hosenfelder Straße in Uffhausen geworfen. Durch die Explosion wurde ein Blumenkübel, die Hauswand sowie ein dort geparkter Pkw beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Ein Büroraum in der Kreuzbergstraße war zwischen Montagabend (27.12.) und Dienstagmorgen (28.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Eintreten einer Holzeinfassung einer Fensterfront verschafften sie sich Zutritt, durchsuchten den Bürokomplex und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Fulda. Unbekannte Täter versuchten in den frühen Morgenstunden des Dienstags (28.12.), zwischen 4 und 4.30 Uhr, in eine Apotheke in der Schumannstraße einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Sachbeschädigung

Hünfeld. Drei Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise am Dienstagabend (28.12.), gegen 22.30 Uhr, Zutritt zum Hünfelder Bahnhof. Dort zerstörten sie einen Toilettendeckel auf der Behindertentoilette und versuchten Toilettenpapier im Wartebereich der Herrentoilette anzuzünden. Bei Eintreffen der Streife flüchteten die drei Jugendlichen in Richtung Innenstadt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell