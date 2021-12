Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Goldschmuck

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Aus dem Zimmer eines Altenwohnheims in der Straße "Am Graben" entwendeten unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag (23.12.) aus einem abgeschlossenen Fach auf noch unbekannte Weise Goldschmuck einer 90-jährigen Bewohnerin. Darunter befanden sich eine Halskette mit Anhänger, ein Armreif sowie zwei Ringe und ein Ehering mit Gravur im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

