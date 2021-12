Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

1.000 Euro Schaden beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Montag (27.12.), gegen 15 Uhr, touchierte eine 50-jährige Frau aus Haunetal beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße ein geparktes Fahrzeug. Die Fahrerin des VW Golfes entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank aufmerksamen Zeugen, konnte die Fahrerin im Anschluss ermittelt werden. Sie ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Geländewagen prallt in Leitplanke

Bebra/Blankenheim. Am Montag (27.12.), gegen 9 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Geländewagen die Bundesstraße 27 aus Richtung Ludwigsau kommend in Richtung Bebra. Als er in Höhe Blankenheim einen anderen Pkw überholte, verlor er im Bereich einer Brücke die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß zunächst gegen die rechte Leitplanke, schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn und prallte dann gegen die linke Leitpanke. Glückerweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer geschädigt. Auch der 27-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Pick-up war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Schlitz. Am Sonntag (26.12.), gegen 0 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in einer Mercedes-Benz C-Klasse die Landstraße 3140 von Lauterbach kommend in Richtung Schlitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz vor Willfofs nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem Acker zum Stehen. Anstatt sich um den entstanden Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrzeugführer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Lauterbach

