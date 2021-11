Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände von Terrasse gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Eine bisher unbekannte Person betrat am Sonntag (21. November), gegen 23.50 Uhr, die Terrasse einer Wohnung an der Vennstraße. Von dieser entwendete sie eine Flasche Alkohol sowie eine Tabakbox mit einer Stopfmaschine. Die Videoüberwachung zeigt einen vermutlich männlichen Täter, bekleidet mit einer hellen Mütze, hellem Parkar, dunklem Pullover, einer schwarzen Jeans, hellen Turnschuhen sowie einem Mund-Nasen-Schutz. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann das Hinweisportal der Polizei zur Weitergabe entsprechender Informationen genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

