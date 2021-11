Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Erkelenz (ots)

An der Karl-Platz-Straße sind unbekannte Täter am Montag (22. November), zwischen 14.30 Uhr und 21.25 Uhr, durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Im Inneren durchsuchten sie diverse Schränke. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

