HZA-HN: 50 Stangen unversteuerte Zigaretten sichergestellt

Heilbronn (ots)

Einen Steuerschaden von mehr als 1.600 Euro verhinderte die Kontrolleinheit Verkehrswege bei einer Kontrolle am Samstagmorgen. Gegen 08:30 Uhr überprüften Zöllner auf der Autobahn 6 am Parkplatz Bauernwald - Nord einen in Rumänien zugelassenen Transporter und dessen Anhänger.

Der 30-jährige Fahrer gab an, keine anmeldepflichtigen Waren zu transportieren. Da die Zöllner jedoch gleich im obersten Karton der Ladefläche 22 Stangen Schmuggelzigaretten fanden, entschlossen sie sich, alle Gepäckstücke mittels eines mobilen Röntgengeräts zu kontrollieren.

Circa eine Stunde später und nachdem alle Gepäckstücke mit dem Scan Van kontrolliert waren, stand fest, dass insgesamt 10.000 unversteuerte Zigaretten vorschriftswidrig verbracht wurden. "Vor allem die weiteren acht Stangen, versteckt in einer Kiste und weitere 4000 Zigaretten in einem eigens hergerichteten Karton mit doppelten Boden hätten wir ohne die Röntgentechnik nicht so einfach finden können," berichtet ein am Einsatz beteiligter Zöllner.

Die Zöllner leiteten noch vor Ort ein Strafverfahren gegen den Mann ein und stellten die Zigaretten sicher.

Zusatzinformationen:

"Das im Scan Van integrierte Röntgengerät ermöglicht eine Kontrolle von Gepäckstücken so wie es Flugreisende von Gepäckkontrollen an Flughäfen kennen, erklärt Rolf Sommerfeld, Sachgebietsleiter der Einheit. Er zeigt sich zufrieden und meint: "mit dieser technischen Unterstützung können wir künftig noch schlagkräftiger unseren Aufgaben nachkommen." Vier der Beschäftigten des Sachgebiets Kontrollen wurden im Vorfeld als Strahlenschutzbeauftragte ausgebildet. Dadurch haben sie neben dem für den Betrieb des Fahrzeugs erforderlichen technischen Verständnis auch die arbeitssicherheitstechnische Unterweisung, um für die nötige Sicherheit für alle Beteiligten bei Inbetriebnahme des Geräts zu sorgen.

