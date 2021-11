Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher durch Bewohner gestört

Wegberg (ots)

Der Bewohner eines Hauses an der Straße In der Dell bemerkte am Montag, 22. November, gegen 18.35 Uhr, beim Aufschließen der Eingangstür den Schein einer Taschenlampe in der Diele. Im gleichen Moment entfernte sich dieser in Richtung des rückwärtigen Gartens. Offenbar hatten unbekannte Täter die Terrassentür aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

