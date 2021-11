Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Entwendetes Motorrad abgestellt

Wegberg (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagmittag (19. November) und Montagmittag (20. November) ein Motorrad der Marke Husqvarna auf einem Privatparkplatz an der Beecker Straße abgestellt. Dieses war offenbar zuvor an anderer Stelle entwendet worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern weiter an.

