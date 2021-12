Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gartenhütte vollständig abgebrannt - Bargeld aus Praxis gestohlen

Fulda (ots)

Gartenhütte vollständig abgebrannt

Fulda. In der Mackenrodtstraße brannte am Dienstag (28.12.), gegen 14.40 Uhr, eine Gartenhütte in einem Schrebergarten vollständig ab. Durch den Brand entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Mackenrodtstraße gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Bargeld aus Praxis gestohlen

Künzell. Ein bislang unbekannter Täter betrat am Mittwoch (29.12.), zwischen 18 und 18.30 Uhr, eine Physiotherapiepraxis in der Philipp-Reis-Straße. Im Gebäudeinneren begab er sich unbemerkt in einen Büroraum und entwendete von dort drei Geldkassetten.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell