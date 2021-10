Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebe flüchten

Eslohe (ots)

Am Dienstagabend versuchten zwei Jugendliche einen Wasserautomaten auf dem Parkplatz für Wohnmobile an der Eberhard-Koenig-Straße aufzubrechen. Gegen 21.15 Uhr wurden die beiden jungen Männer auf frischer Tat von Zeugen ertappt. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß über die Holzbrücke des angrenzenden Esselbachs. An dem Automaten entstand ein Sachschaden. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: etwa 14 bis 16 Jahre alt, dunkle Kleidung, schwarze Kapuzenpullover, sportliche Statur. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

