Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti

Medebach (ots)

Auf die Sporthalle am Sankt-Sebastianus-Weg haben es unbekannte Vandalen abgesehen. Mit zwei großflächigen Graffitis besprühten sie die Rückseite des Gebäudes. Die Tatzeit liegt zwischen dem 18. und 25. Oktober. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell