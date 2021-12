Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf BAB 4

Kirchheimer Dreieick BAB 4 (ots)

Am Donnerstag, dem 30.12.2021, gg. 18.35 Uhr, kam es auf der BAB 4, Dresden in Richtung Kirchheim, zwischen der AS Bad Hersfeld und dem AD Kirchheim, ca. km 364,600, Gemarkung Kirchheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Frankfurt am Main befuhr mit einem PKW, in welchem sich eine weitere Person befand, den o. a. Streckenabschnitt. Auf regennasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern, stieß gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem mittleren von drei Fahrstreifen zum Stillstand. Entgegen ersten Mitteilungen von Zeugen hat sich der PKW allerdings nicht überschlagen und keiner der Insassen wurde verletzt. Der Fahrzeugführer öffnete die Heckklappe seines Fahrzeuges, woraufhin zwei Hunde, die sich ebenfalls in dem Wagen befanden, auf die Autobahn liefen.

Zwei nachfolgende PKW überfuhren einen der Hunde, woraufhin dieser verstarb. Im weiteren Verlauf wollte der Fahrzeugführer eines PKW dem auf der Fahrbahn liegenden Tierkörper nach links ausweichen und stieß hierbei gegen ein auf dem linken Fahrstreifen befindliches Fahrzeug. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

Die BAB 4 musste für die Dauer von etwas mehr als zwei Stunden für Bergungsarbeiten sowie die Reinigung der Fahrbahn, da Betriebsstoffe großflächig ausgetreten waren, gesperrt werden. Gegen 21.05 Uhr wurden der linke sowie der mittlere Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben. Reinigungsarbeiten des ersten Fahrstreifens dauerten zum Berichtszeitraum noch an.

Eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung mit Umleitungsempfehlung wurde veranlasst.

Es bildete sich ein Rückstau von etwa 5 km.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 80.000,- Euro geschätzt. Weitere Fahrzeuge fuhren über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile, welche teilweise auch auf der entgegengesetzten Richtungsfahrbahn lagen. Es ist derzeit noch nicht bekannt, ob an diesen auch Sachschäden entstanden.

Der zweite Hund, welcher aus dem PKW lief, wurde bislang nicht aufgefunden. Es handelt sich um einen "Rhodesian Ridgeback".

An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Bad Hersfeld, die Besatzung eines Rettungswagens sowie die Autobahnmeisterei Hönebach eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Gefertigt: Schug, Polizeihauptkommissar

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Am Weinberg 31, 36251 Bad Hersfeld)

i.A. Braun, PHK / Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell