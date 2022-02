Polizei Mettmann

POL-ME: Hildener angegriffen: Polizei ermittelt Tatverdächtige - Hilden - 2202056

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, ist am vergangenen Samstag (5. Februar 2022) an der Ellerstraße in Hilden ein 24-Jähriger von bis dato unbekannten Tätern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden (siehe Pressemeldung OTS 2202027 - Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5139996).

Jetzt kann die Polizei einen aktuellen Ermittlungserfolg vermelden: Demnach hatte einer der beiden mutmaßlichen Täter in der Presse von dem Vorfall gelesen und sich über seine Anwältin bei der Polizei gemeldet. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Hildener, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Weitere Ermittlungen der Polizei führten inzwischen auch schon zur Ermittlung eines zweiten Tatverdächtigen. Bei diesem handelt es sich ebenfalls um einen 16-jährigen Hildener.

Die Hintergründe und die Motivlage zu dem Angriff sind jedoch noch nach wie vor unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Gegen die beiden jugendlichen Angreifer wurden Strafverfahren eingeleitet. Unterdessen konnte der 24-jährige Hildener das Krankenhaus in der Zwischenzeit wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell