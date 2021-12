Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand in Gastronomiebetrieb

Ettringen, Breitenholz (ots)

Am 14.12.21 geriet gegen 16:55 h, in einer Küche eines Gastronomiebetriebs eine Fritteuse in Brand, die kurz zuvor in Betrieb genommen wurde. Ein Betriebsangehöriger versuchte die Flammen noch mit einer Löschdecke zu ersticken, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Er wurde durch das DRK mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Andernach gebracht. Die freiwilligen Feuerwehren aus Ettringen, Mayen, Sankt Johann und Kottenheim waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort und konnten eine weitläufige Ausbreitung des Feuers verhindern. In der Gastronomieküche entstand ein hoher Sachschaden. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Mayen die Ermittlungen übernommen

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell