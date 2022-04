Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bargeld aus Geschäft gestohlen - Einbruch in Blumenladen - Einfamilienhaus durchwühlt - Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Bargeld aus Geschäft gestohlen

Fulda. Unbekannte Täter drückten zwischen Mittwochmittag (20.04.) und Donnerstagmorgen (21.04.) die Glasschiebetür eines Geschäftes in der Marktstraße aus der Führung. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Blumenladen

Künzell. Indem sie die Umzäunung eines Firmengeländes überwanden und ein Bürofenster gewaltsam aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Mittwochabend (20.04.) und Donnerstagmorgen (21.04.) Zutritt zu einem Blumengeschäft in der Dr.-Dietz-Straße. Sie durchsuchten sämtliche Behältnisse und entwendeten eine mit Münzen gefüllte Flasche sowie zwei Trinkgeldkassen. Im weiteren Verlauf gelangten sie auf bislang unbekannte Weise durch ein Treibhaus zu einem Arbeitsbereich, wo sie einen Aufbewahrungsschrank mit Schlüsseln für Gebäude sowie Fahrzeuge entwendeten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Die unbekannten Täter flüchteten und hinterließen etwa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einfamilienhaus durchwühlt

Petersberg. Gewaltsam brachen Unbekannte zwischen Dienstag (19.04.) und Donnerstag (21.04.) eine Metalltür im Keller eines Einfamilienhauses im Heinrich-Heine-Weg auf. Allerdings war hierdurch ein Zutritt zu den Wohnräumen nicht möglich, weshalb vermutlich auf der Rückseite der Terrasse ein weiteres Fenster aufgebrochen wurde. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Räume und flüchteten durch ein weiteres Fenster unerkannt. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Petersberg. Ein unbekannter, dunkel gekleideter Mann versuchte am Mittwoch (21.04.), gegen 22.05 Uhr, in ein Einfamilienhaus im "Stiffrollerweg" einzubrechen. Der Täter hebelte mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Küchenfenster auf. Eine Hausbewohnerin wurde auf den Einbruch aufmerksam. Als der Täter diese bemerkte, flüchtete er ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell