POL-WHV: Unbekannter Toter vor Helgoland ++ Überraschendes Ergebnis der Isotopenanalyse führt zur Ausweitung der Öffentlichkeitsfahndung

Wilhelmshaven

Ergänzung zur Presseerklärung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und der Polizeiakademie Niedersachsen vom 01.02.2022 und vom 27.04.22: Im Fall des unbekannten Toten aus der Nordsee aus dem Jahr 1994 wenden sich die Wilhelmshavener Ermittler und die Staatsanwaltschaft Oldenburg heute erneut an die Öffentlichkeit. Am 11. Juli 1994 barg ein Schiff des damaligen Bundesgrenzschutzes See (heute Bundespolizei See) in der Nordsee westlich von Helgoland einen männlichen Leichnam. Die bis heute eingegangenen Hinweise führten noch nicht zur Identifizierung des unbekannten Toten. ++ Gemeinsames Projekt der Polizei Wilhelmshaven mit der Polizeiakademie Niedersachsen Wie bereits berichtet, unterstützt die Polizeiakademie Niedersachsen gemeinsam mit den britischen Universitäten Staffordshire und Plymouth Marjon, dem Human Remains Service Ireland sowie Locate International die Polizei Wilhelmshaven bei der Identifizierung des unbekannten Toten. Auch die Überprüfung des vollständigen DNA-Profils in entsprechenden nationalen und internationalen Datenbanken und die Veröffentlichung einer fotografischen Gesichtsrekonstruktion führten bislang noch nicht zu einer Identifizierung des unbekannten Toten.

++Update++ ++ Ergebnisse der Isotopenanalyse++ Auf der Grundlage weiterer forensischer Untersuchungen nach der Exhumierung des unbekannten Mannes im Dezember 2021 liegen jetzt die Ergebnisse der durchgeführten Isotopenanalyse vor. Insbesondere die gefundenen Blei-Isotopendaten schließen eine Herkunft des Mannes aus Europa aus. Der unbekannte Tote dürfte mit sehr großer Wahrscheinlichkeiten die meiste Zeit seines Lebens in Australien verbracht haben.

++Öffentlichkeitsfahndung++ Die Polizei wendet sich an die Bevölkerung: Wer erkennt an Hand der fotografischen Gesichtsrekonstruktion eine Ähnlichkeit zu einer Person, die möglicherweise vermisst wird und einen Bezug nach Australien und Großbritannien hat? Hinweis: Die neuen Erkenntnisse führen jetzt zu einer Ausweitung polizeilicher Maßnahmen und einer Öffentlichkeitsfahndung nach Australien.

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache bitte schriftlich an die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Verwendung der E-Mail Adresse: unbekannter-toter-vor-helgoland@pi-whv.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 04421 942-0.

