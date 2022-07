Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 23.07.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Kfz

Am Samstag, 23.07.2022, zwischen 01:15 Uhr bis 09:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter mit einem Stein die Heckscheibe eines Pkw. Der Pkw war zur Tatzeit auf einer frei zugänglichen Hofeinfahrt im Wilhelm-Busch-Weg geparkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Damme (Tel.: 05491-999360) zu melden.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 23.07.2022, gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Neuenkirchen mit seinem Pkw die B 214 in Steinfeld. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch eingesetzte Beamte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Steinfeld - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 24.07.2022, gegen 00:30 Uhr, meldeten Zeugen im Bereich Dammer Straße am dortigen Busbahnhof einen verletzten stark alkoholisierten Mann. Vor Ort gab der Mann gegenüber den eingesetzten Beamten an, zuvor von einem Unbekannten geschlagen und anschließend getreten worden zu sein. Der Mann wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und dort zunächst stationär aufgenommen. Die genaueren Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Steinfeld, Tel.: 05492-960660, in Verbindung zu setzen.

Damme - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 23.07.2022, 19.30 Uhr bis Sonntag, 24.07.2022, 01.00 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Garagentür Zugang zu einem Wohnhaus im Feuerdornweg. Dort durchsuchten sie das Wohnhaus und entwenden unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 23.07.2022, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Damme mit seinem PKW den Ohlkenbergsweg. Dort wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 23.07.2022, gegen 19.15 Uhr kam es am Falkenweg zu einem Verkehrsunfall. Dabei übersah eine 70-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta beim Verlassen eines Parkplatzes einen 56-jährigen aus Vechta, der mit seinem Fahrrad den Radweg am Falkenweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Vechta- Verkehrsunfall durch medizinischen Notfall

Am Samstag, 23.07.2022, gegen 15.36 Uhr, kam es in der Marienstraße im Bereich der Wassermühle zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 60-jähriger aus Bassum mit seinem PKW VW die Marienstraße, verlor dort aufgrund eines Herzinfaktes die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Brückengeländer. Der Mann konnte durch den eingesetzten Rettungsdienst reanimiert und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

