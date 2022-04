Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Betrüger festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (20.04.2022) im Rübezahlweg einen 43-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich als falscher Polizist ausgegeben zu haben und so versucht haben soll ,einen 80-jährigen Mann zu betrügen. Der 80-Jährige erhielt gegen 11.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizisten der ihm sagte, dass sie Einbrecher festgenommen hätten und bei diesen einen Zettel gefunden haben, auf dem der Name und die Adresse des Mannes stehen soll. Im Laufe des Gesprächs überzeugten die Täter den Mann, dass er mehrere Tausend Euro an einen Abholer übergeben solle. Alarmierte Polizeibeamte trafen in der Wohnung auf den 43-Jährigen, der soeben das Bargeld abholen wollte und nahmen diesen fest. Bei der Durchsuchung des Mannes und auch seiner Wohnung fanden die Polizeibeamten unter anderem hochwertige Uhren, Mobiltelefone sowie über ein Kilogramm Marihuana. Der 43-Jährige türkische Staatsangehörige wurde im Laufe des Donnerstags (21.04.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die weiteren Ermittlungen zur Tat dauern an.

