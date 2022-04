POL-S: Bargeld aus Kirche gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag (20.04.2022) an der Kleemannstraße einem 53-Jährigen Flaschen gestohlen und ihn geschlagen. Der 53-jährige Mann hatte mehrere Pfandflaschen im Wert von zirka zehn Euro in einer Tüte gesammelt und diese in einem Einkaufswagen verstaut. Gegen 16.20 Uhr entnahm ein Mann die Tüte und flüchtete auf einem Fahrrad in unbekannte ...

mehr