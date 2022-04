Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pfandflaschen geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag (20.04.2022) an der Kleemannstraße einem 53-Jährigen Flaschen gestohlen und ihn geschlagen. Der 53-jährige Mann hatte mehrere Pfandflaschen im Wert von zirka zehn Euro in einer Tüte gesammelt und diese in einem Einkaufswagen verstaut. Gegen 16.20 Uhr entnahm ein Mann die Tüte und flüchtete auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Als der Bestohlene dem Unbekannten hinterherrannte, schlug ihn dieser ins Gesicht. Dadurch stürzte der 53-Jährige zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Täter wird als 180 Zentimeter groß, mit kurzen braunen Haaren, einer athletischen Figur und einer hellen Hautfarbe beschrieben. Zudem trug er ein blaues T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

