POL-WOB: Pkw gerät in Gegenverkehr - 2 Schwer- und eine Leichtverletzte

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Mainstraße

04.05.2021, 17.47 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten und einem leicht verletzten Verkehrsteilnehmer, vier zum Teil schwer beschädigten Kraftfahrzeugen und einem Gesamtschaden von mindestens 15.000 Euro ereignete sich am frühen Dienstagabend auf der Meinstraße in Vorsfelde.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand, sowie Aussagen von Beteiligten und Zeugen, befuhr gegen 17.47 Uhr ein 78 Jahre alter Fahrzeugführer aus Wolfsburg mit seinem VW Touran die Meinstraße aus Richtung Wendenstraße in Richtung Vorsfelde.

In Höhe der Herrmann-Löns-Straße gerät er aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidiert nach etwa 100 Metern, in Höhe eines dortigen Supermarktes, frontal mit dem VW Passat eines 27 Jahre alten Fahrzeugführers aus dem Landkreis Gifhorn, der mit seiner 27 Jahre alten Beifahrerin die Meinstraße aus Richtung Vorsfelde in Richtung Wendschott befährt.

Die Wucht des Aufpralls ist derart heftig, dass der VW Passat in zwei weitere, auf einem Parkstreifen abgestellte Fahrzeuge, einen VW Tiguan und einen Opel Zafira Tourer geschleudert werden.

Bei dem Zusammenstoß werden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und mit Rettungswagen in das Klinikum nach Wolfsburg und Braunschweig verbracht. Die 27 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg verbracht, welches sie nach ärztlicher Untersuchung noch am Abend wieder verlassen konnte.

Der VW Touran und der VW Passat waren nach dem Frontalzusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr war mit 15 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde mit 10 Kameraden vor Ort. Des Weiteren waren ein Notarztwagen, zwei Rettungswagen und ein Krankentransportfahrzeug im Einsatz.

Die Meinstraße war während der Bergung der Verletzten, der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei und Abtransport der Unfallfahrzeuge für eineinhalb Stunden voll gesperrt.

