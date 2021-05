Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierte 42-Jährige verletzt Polizeibeamtin

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Stadtgebiet

03.05.2021, 19.33 Uhr

Während eines Polizeieinsatzes im Stadtgebiet von Königslutter wurde eine 24-jährige Polizeibeamtin von einer alkoholisierten 42-jährigen Frau aus Königslutter verletzt. Die Beamtin ist bis auf weiteres nicht dienstfähig.

Am Montagabend wurde die Polizei zu einer Streitigkeit zwischen einem Ex-Paar im Innenstadtbereich gerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich die offensichtlich alkoholisierte 42-jährige Frau sehr aggressiv gegenüber ihrem Ex-Partner. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, wurde der Frau durch die eingesetzte Streifenbesatzung ein Platzverweis erteilt. Da sie dem Platzverweis auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam und weiterhin aggressiv war, sollte die Königslutteranerin zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Als ihr dies erläutert und sie in Richtung des Streifenwagens geführt wurde, griff die Frau die Kollegin und den Kollegen an. Es kam zu einem Widerstand, bei dem sich die 42-Jährigen erheblich um sich trat und schlug. Letztlich konnten der Frau Handschellen angelegt werden. Der 26-jährige Polizeibeamte wurde bei dem Widerstand leicht verletzt. Die Polizeikommissarin ist aufgrund bei der Widerstandshandlung erlittener Verletzungen bis auf Weiteres nicht dienstfähig. Die 42-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Nach einer kurzen, medizinischen Versorgung wurde sie dem Gewahrsam der Polizei zugeführt. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gefertigt.

