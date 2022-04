POL-S: Mountainbikes gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-West (ots) - Unbekannte haben zwischen Sonntag (17.04.2022) und Dienstag (19.04.2022) unter anderem Bargeld aus zwei Fahrzeugen erbeutet, die in der Wunnensteinstraße und der Hasenbergstraße geparkt waren. Die Täter machten sich zwischen Sonntag, 12.00 Uhr und Montag, 15.00 Uhr an einem Fahrzeug zu schaffen, das in der Wunnensteinstraße abgestellt war. Sie stachen das Schloss an der Beifahrertür des ...

