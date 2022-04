Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebesgut aus Fahrzeugen erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-West (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag (17.04.2022) und Dienstag (19.04.2022) unter anderem Bargeld aus zwei Fahrzeugen erbeutet, die in der Wunnensteinstraße und der Hasenbergstraße geparkt waren.

Die Täter machten sich zwischen Sonntag, 12.00 Uhr und Montag, 15.00 Uhr an einem Fahrzeug zu schaffen, das in der Wunnensteinstraße abgestellt war. Sie stachen das Schloss an der Beifahrertür des Mercedes auf und stahlen 25 Euro.

In der Hasenbergstraße gelang es den Tätern am Dienstag, zwischen 12.00 Uhr und 15.45 Uhr die Beifahrertüre mutmaßlich durch das wenige Zentimeter offenstehende Fenster zu öffnen. Anschließend stahlen sie aus dem Mercedes eine Handtasche, in welcher sich unter anderem eine Geldbörse und ein Handy befanden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 sowie mit dem Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell