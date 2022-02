Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Schulgebäude; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 16.02.2022, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 17.02.2022, 06:45 Uhr brachen ein oder mehrere unbekannte Täter auf bislang nicht bekannte Weise in ein Schulgebäude in der Grenadierstraße ein. Die Täter durchsuchten im Anschluss mehrere Zimmer und brachen diverse Schränke auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Unbekannten Fernseher sowie elektronische Kleingeräte von noch unbekanntem Wert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell