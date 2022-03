POL-PDLD: Edenkoben - ED in Toilettenhaus

Landau (ots) - Rund 1500 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter, indem sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Autos in Landau mit schwarzer Farbe beschmierten. Die beiden Fahrzeuge waren in der Zeit zwischen Dienstagabend 19 Uhr und Mittwochmorgen 7.30 Uhr in der Karl-Sauer-Straße in Landau am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau per Email an ...

