Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Montag (14. bis 18.04.2022) in Häuser an der Nagelstraße, Augsburger Straße, Metzinger Straße und der Hoffeldstraße eingebrochen; bei Wohngebäuden an der Ludwigsburger Straße und der Ackermannstraße blieb es lediglich beim Versuch.

An der Nagelstraße brachen Unbekannte am Donnerstag gegen 19.30 Uhr eine Wohnungstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf. Sie stahlen neben Schmuck auch eine Spielekonsole im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Nachdem einer der Täter das Schlafzimmer betrat, traf er dort auf den Wohnungsnutzer. Der Einbrecher flüchtete anschließend, zusammen mit einem weiteren mutmaßlichen Komplizen, der offenbar vor dem Haus Schmiere gestanden hatte, in Richtung Danneckerstraße. Einer der Täter hatte eine Glatze, trug Handschuhe und einen über seine Kleidung gestülpten gelben Müllsack. Sein Komplize trug einen kleinen Werkzeugkoffer bei sich.

An der Augsburger Straße traten unbekannte Täter am Samstag zwischen 09.45 Uhr und 11.30 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses ein und stahlen daraus zwei Mobiltelefone und Bargeld im Gesamtwert von über tausend Euro.

An der Hoffeldstraße öffneten die Einbrecher zwischen Donnerstag und Montag auf bislang unbekannte Weise ein Fenster im Erdgeschoss und stiegen in das Einfamilienhaus ein, nachdem sie offenbar zuvor erfolglos versucht hatten, zwei Türen gewaltsam zu öffnen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stahlen die Täter Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

An der Metzinger Straße hebelten die Täter zwischen Freitag und Montag ein Fenster auf, gelangten so in das Einfamilienhaus, durchwühlten anschließend sämtliche Schränke und Schubladen und versuchten erfolglos einen Tresor zu öffnen. Sie stahlen Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

An der Ludwigsburger Straße versuchte am Sonntag ein unbekannter Mann vergeblich, die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Ein Bewohner überraschte den Täter bei seiner Tat, der daraufhin gegen 23.40 Uhr in Richtung Bönnigheimer Straße davonrannte. Er war zirka 30 Jahre alt, hatte eine normale Statur, war etwa 180 Zentimeter groß und soll eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Er hatte einen schwarzen Vollbart mit einer weißen Stelle am Kinn und soll schlecht deutsch gesprochen haben. Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkle lange Hose, eine schwarze Wollmütze sowie eine weiße FFP-2-Maske.

An der Ackermannstraße versuchten Einbrecher im Zeitraum von Freitag, 19.00 Uhr auf Samstag, 10.40 Uhr erfolglos in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen, indem sie ein Loch in die Scheibe einer Terrassentür schlugen. Ob sie etwas stahlen ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell