Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zigaretten gefragt und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am späten Samstagabend (16.04.2022) einen 42 Jahre alten Mann am Rotebühlplatz beraubt und sind anschließend geflüchtet. Der 42-Jährige war gegen 22.40 Uhr im Bereich der Eberhardstraße/Torstraße unterwegs, als ihn zwei unbekannte Männer ansprachen und ihn zunächst nach Zigaretten fragten. Er sagte ihnen, dass er keine habe, woraufhin ihn einer der Männer zu Boden stieß. Der andere zog daraufhin dessen Geldbeutel aus der Hosentasche, nahm das Bargeld sowie die EC-Karte an sich und flüchtete anschließend mit seinem Komplizen in bislang unbekannte Richtung. Zu den Tätern ist keine Beschreibung bekannt. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten des Raubdezernates zu melden.

