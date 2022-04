Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen

Stuttgart-Zazenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Ostersonntag (17.04.2022) einen 68-jährigen alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Taläckerstraße eingedrungen zu sein. Der 68-Jährige wurde von einem Bewohner gegen 22.50 Uhr in dessen Wohnungsflur angetroffen, woraufhin er die Flucht ergriff. Zusammen mit weiteren Nachbarn konnte der Mann nach kurzer Verfolgung gestellt und der Polizei übergeben werden. Bei ihm konnten eine Taschenlampe sowie ein Einhandmesser aufgefunden werden. Der 68-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Montag (18.04.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

