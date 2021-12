Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211202 - 1447 Frankfurt-Bornheim: Überfall an Haustür - Portemonnaie weg

Frankfurt (ots)

(dr) Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch, den 01. Dezember 2021, einer 64-jährigen Frau in "Alt-Bornheim" die Geldbörse an der Haustür entwendet. Zuvor wollte er ihre Handtasche rauben, woran er jedoch scheiterte.

Die 64 Jahre alte Geschädigte kam gegen 11:20 Uhr von ihrem Einkauf nach Hause. Als sie die Haustür aufschließen wollte, trat ein unbekannter Mann von hinten an sie heran und versuchte, an ihre Handtasche zu gelangen und zog an dieser. Die Frau konnte dies verhindern und hielt ihr Eigentum fest. Jedoch gelang es dem Mann aus der leicht geöffneten Tasche, die Geldbörse der 64-Jährigen zu entnehmen und mit dieser das Weite in Richtung Berger Straße zu suchen. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

In dem braunen Portemonnaie der Marke "Louis Vuitton" befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld und persönliche Dokumente der Geschädigten.

Personenbeschreibung des Täters: männlich, circa 20 Jahre alt, circa 165 cm groß, schlanke Statur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, 3-Tagebart; Bekleidung: dunkle Mütze mit weißen Streifen, olivgrüner Parka, blaue Jeans, dunkle Sneaker, graue Halbfinger-Handschuhe (ohne Fingerkuppen).

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unbekannten werden gebeten, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 10600 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell