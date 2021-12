Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211202 - 1444 Frankfurt-Nieder-Eschbach: 15-Jähriger legt Feuer

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 15-Jähriger hat gestern Mittag in einer Schule im Urseler Weg Desinfektionsmittel entzündet.

Vermutlich aus Langeweile ging der Jugendliche in die Pausenhalle der Schule und betätigte mehrfach den Spender für das Desinfektionsmittel. Die ausgetretene Flüssigkeit zündete er dann mit einem Feuerzeug an. Eine Lehrkraft löschte das Feuer zügig. Der 15-Jährige wurde der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten gegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell