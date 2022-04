Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Palettenbrand

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Ostermontag (18.04.2022) in der Ulmer Straße unmittelbar neben einer Lagerhalle zu einem Brand, wobei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Passanten entdeckten gegen 03:00 Uhr den Brand und konnten das Feuer schnell löschen, wodurch ein Vollbrand der Lagerhalle verhindert wurde. Durch die Flammen wurde ein Fenster der Halle in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

