Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Entwendung von Kompletträdern

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 15.01.22 auf den 16.01.22 entwendeten unbekannte Täter an einem im Grubenhof abgestellten Mercedes und an einem in der Speyerdorfer Straße in Neustadt abgestellten Ford jeweils alle vier Räder. Hierzu wurden die Fahrzeuge jeweils auf Pflastersteine aufgebockt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

