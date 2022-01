Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täterfestnahme nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.01.22 wurde gegen 00:05 Uhr durch Anwohner der Geitherstraße in Neustadt Geinsheim eine Person gemeldet, welche sich an einem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Nach einem lauten Geräusch an dem Automaten sei die Person davongelaufen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung der Zeugen konnte im Nahbereich ein 25-jähriger aus Schifferstadt kontrolliert werden, auf welchen die Beschreibung zutraf. In dessen unmittelbarer Nähe konnten zudem Arbeitshandschuhe aufgefunden werden. Weiter konnte im Rahmen einer durchgeführten Personendurchsuchung ein Joint aufgefunden werden. Der 25-jährige wurde daraufhin zur Dienststelle nach Neustadt verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, sowie der Einleitung von Strafverfahren, wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell